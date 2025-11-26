Muğla’nın Seydikemer ilçesinde aynı evde yaşayan üç çocuk, yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Aynı evde yedikleri yemekten sonra fenalaştılar

Edinilen bilgilere göre olay, Seydikemer’in Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Evde yemek yedikten kısa süre sonra fenalaşan:

- Neslinur Topal (18)

- F.T. (10)

- R.T. (12)

aile bireyleri tarafından hızla Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki çocuğun tedavisi sürüyor

10 yaşındaki F.T. ile 12 yaşındaki R.T.’nin tedavilerinin sürdüğü, her iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Hastane kaynakları, çocukların durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Zehirlenme şüphesine yol açan tavuk yemeğiyle ilgili inceleme başlatıldı.