Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri, motorlu kuryelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında sürücülerin yetki belgeleri ve kask kullanımı kontrol edildi, eksikleri bulunanlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Sürücülere hız ve dikkat uyarısı

Denetim sırasında kuryelere trafikte daha dikkatli olmaları, hız limitlerine uymaları ve riskleri en aza indirecek şekilde araç kullanmaları gerektiği belirtildi. Ekipler, güvenli sürüşün hem kuryelerin hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Uygulamalı bilgilendirme yapıldı

Motorlu taşıt sürücüleri için zorunlu olan ekipman ve belgeler hakkında uygulamalı açıklamalar yapan trafik ekipleri, kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Sürücülere güvenli sürüş teknikleri ile ilgili hatırlatmalar da yapıldı.