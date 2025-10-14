Bodrum'da geçen yıl 24 Temmuz’da eski eşi Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurarak öldüren ve arkadaşı Sedat Tüter’i yaralayan Hacı Ömer Alçı’nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı ile tutuksuz yargılanan oğlu Bedirhan Alçı’nın yanı sıra, yaşamını yitiren Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal ve aile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan anne Hatun Topal, sanık Hacı Ömer Alçı’nın cezaevinden tahliye olan koğuş arkadaşları aracılığıyla kendisine ölüm tehditleri gönderdiğini ileri sürdü. Gözyaşları içinde adalet talep eden Hatun Topal, "Hacı Ömer Alçı en ağır cezayı almalıdır," diyerek sanığa yönelik en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Aile avukatı Perihan Ceviz ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Celse arasında sanığın tahliye olan koğuş arkadaşları üzerinden müvekkillere, ‘Hüsne’yi sokak ortasında nasıl öldürdüysem sizleri de öyle öldüreceğim’ şeklinde çeşitli tehditler ilettiği tespit edilmiştir. Bu durumla ilgili olarak ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır,” ifadelerini kullandı.

İddianamede ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay, geçen yıl Geriş Mahallesi’nde Hacı Ömer Alçı'nın, 2021’de boşandığı Hüsne Topal'ın evine gitmesiyle başlamıştı. Evin önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alçı, eski eşini darbetti. Topal’ın yardım çağrısına koşan arkadaşı Sedat Tüter’e rağmen Hacı Ömer Alçı, silahını çekerek hem Topal’a hem de Tüter’e ateş etmişti. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Hüsne Topal hayatını kaybetmiş, zanlı ve olaya karışan oğlu Bedirhan Alçı tutuklanmıştı. Bedirhan Alçı ise daha sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sekiz sayfalık iddianamede, Hacı Ömer Alçı için Hüsne Topal'a yönelik 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Sedat Tüter'e yönelik eyleminden dolayı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tutuksuz sanık Bedirhan Alçı için ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis isteniyor.

Cinayetin ardındaki şiddet ve tehdit geçmişi

Sanık Hacı Ömer Alçı, iddianamede yer alan savunmasında olayın otomobil ticareti kaynaklı alacak meselesi yüzünden çıktığını iddia ederek suçlamaları reddetmişti. Ancak iddianamede, Alçı’nın olay öncesinde Hüsne Topal’ı, "Sedat’la olan düşkünlüğün senin sonun olacak... seni öldürürüm bilesin" gibi küfürlü içeriklerle tehdit ettiğine dair kanıtların bulunduğu özellikle vurgulanmıştı.

Avukatların beyanları ve Hatun Topal'ın tehdit iddialarının ardından mahkeme heyeti, Sedat Tüter'in sağlık durumuna ilişkin kapsamlı bir raporun istenmesine ve dinlenmeyen bir tanığın celbine karar vererek duruşmayı 23 Aralık tarihine erteledi.