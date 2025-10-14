Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Resim Çalışanları Grubu ve Muğla Sanat Severler Derneği iş birliğiyle hazırlanan “Yanı Başımızdaki Cennet: Karabağlar Resim Sergisi” Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Karabağlar Yaylası’nın doğası ve kültürel dokusu, sanatçıların fırçalarıyla yeniden hayat buldu.

Karabağlar Yaylası tuvallere taşındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Resim Çalışanları Grubu ve Muğla Sanat Severler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Yanı Başımızdaki Cennet: Karabağlar Resim Sergisi”, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide yer alan eserler, Karabağlar Yaylası’nın eşsiz doğasından, köklü kültüründen ve yöre yaşamının sıcak atmosferinden ilham aldı. Sanatçılar, yaylaya yaptıkları ziyaretler sırasında edindikleri izlenimleri farklı tekniklerle tuvallere aktardı. Eserler, 16 Ekim tarihine kadar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Alt Fuaye Sergi Alanı’nda ziyaret edilebilecek.

Kent kültürüne sanatla katkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlediği kişisel ve karma sergilerle kentin kültür-sanat yaşamını zenginleştirmeyi sürdürüyor. Belediye, yerel sanatçılara alan açarak hem üretimi destekliyor hem de Muğla’nın kültürel mirasını sanatla buluşturuyor.

Başkan Aras: “Karabağlar bu kentin hafızası”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, sanatın kentin kimliğini güçlendiren bir değer olduğunu vurguladı: “Muğla sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürüyle, sanatçılarıyla, üretken insanlarıyla da bir cennet. Karabağlar Yaylası bu kentin hafızası, nefes alanı. Sanatçılarımızın bu güzelliği tuvale taşıması hem doğamıza hem de kent kimliğimize sahip çıkmak anlamına geliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın her alanına destek vermeye, kentimizi kültürle, sanatla büyütmeye devam edeceğiz.”