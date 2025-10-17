Muğla’nın Menteşe ilçesinde, imam nikahlı eşi Hanife Yılmaz’ı vahşice katleden H.B. (45) hakkında adalet tecelli etti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan herhangi bir ceza indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Feci olay ve gelişen süreç

Olay, 19 Mayıs 2024 tarihinde Menteşe'nin Düğerek Mahallesi’nde meydana gelmişti. Oto elektrikçisi olarak çalışan H.B. ile iki çocuk annesi Hanife Yılmaz (36), evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir anlaşmazlık üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle H.B., yanındaki bir şişede bulunan benzini eşinin üzerine dökerek ateşe verdi. Hanife Yılmaz’ın acı çığlıklarını duyan komşular anında müdahale ederek alevleri söndürdü ancak Hanife Yılmaz ağır yaralandı. İlk olarak Muğla’daki bir hastaneye, ardından da İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan H.B. tutuklanarak hakkında dava açıldı.

İddianamedeki çelişkili ifadeler ve tehditler

Sanık H.B. hakkında hazırlanan iddianame, olayın vahametini ve sanığın soğukkanlılığını ortaya koyan çarpıcı detaylara yer verdi. İddianamede, H.B.’nin olay sonrasında Hanife Yılmaz’ın çocuklarını, gerçeği açıklamaktan alıkoymak amacıyla "Sizi de öldürürüm, annenize yaptığımı size de yaparım" şeklinde tehdit ettiği belirtildi. Ayrıca, sanığın soruşturmanın başında verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti; ilk ifadesinde markette olduğunu iddia etmesine rağmen daha sonra eşinin kendini yaktığını öne sürmesi, sanığın suçtan kurtulma çabasını gözler önüne serdi. Savcılık, H.B.’nin yanmakta olan bir kişiye müdahale etmesine rağmen kendisinin yara almamış olmasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu tespit etti.

Mahkemeden indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet kararı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın yedinci duruşmasında, sanık H.B. SEGBİS sistemi üzerinden son savunmasını yaptı. Savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddederek beraatını talep eden sanığın talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. İddianamede sanığın eylemi, Hanife Yılmaz’a "eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "canavarca hisle kast" suçu kapsamında değerlendirilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkeme heyeti, dosyanın tamamlanmasının ardından kararını açıklayarak H.B.’yi Hanife Yılmaz’a karşı işlediği kasten öldürme suçundan herhangi bir indirim sebebi uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı.