Muğla’nın Fethiye ilçesinde, “Uluslararası Kıyı Temizleme Günü” kapsamında gönüllüler Kızılada’da çevre temizliği yaptı. Etkinlikte 110 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Gönüllüler kıyılarda buluştu

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi desteğiyle düzenlenen temizlik etkinliğine Fethiye Kardelen Sanat Derneği, çeşitli firmaların temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Foça Mahallesi Çalış mevkisinden hareket eden tekneyle Kızılada’ya ulaşan gönüllüler, yaklaşık iki saat süren çalışmada çevreye bırakılan atıkları topladı.

110 kilo atık toplandı

Çalışmalar sonunda 110 kilogram çöp doğadan uzaklaştırıldı. Çöp torbalarıyla teknelere taşınan atıkların geri dönüştürülebilir olanları Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’ne gönderildi.

Turmepa’dan teşekkür

TURMEPA’da görevli Ersin Özer, etkinliğe destek veren kurum ve gönüllülere teşekkür ederek, “Denizlerimizin temizliği ve doğal hayatın korunması için farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinliklerin büyük önemi var. Katkı sunan herkese minnettarız” dedi.