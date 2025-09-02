Olay, Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak’ta bulunan Çardak Apartmanı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, apartmandaki bir dairenin balkonuna molotof kokteyli attı. Saldırının ardından balkonda küçük çaplı yangın çıktı.

Başkanın ailesine ait daire

Edinilen bilgiye göre saldırıya uğrayan daire, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait. Olay sırasında evde Köksal Aras’ın annesi ve dedesinin bulunduğu öğrenildi. Neyse ki yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Görgü tanıkları: Taksiden inip fırlattılar

Olayı gören apartman sakinleri, iki kişinin bir taksiden indiğini ve ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattığını aktardı. Balkonun alev alması üzerine apartman sakinleri hızla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Kolonya şişeleri bulundu

Saldırı sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde çok sayıda kolonya şişesi buldu. Bu şişelerin molotofkokteylinde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Can kaybı yaşanmadı, soruşturma sürüyor

Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.