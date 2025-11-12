Muğla’da, gıda güvenliğini güçlendirmek ve tarımsal ürünlerin kalitesini bilimsel verilerle belgelendirmek amacıyla kurulan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Muğla Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, başarıya ilişkin değerlendirmelerini kentte görev yapan basın mensuplarıyla paylaştı.

“Uluslararası standartlarda analiz yapılacak”

Toplantıda konuşan MTB Başkanı Hurşit Öztürk, laboratuvarın Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hizmete alındığını belirtti. Öztürk, tesisin özellikle zeytinyağı ve bal analizlerinde faaliyet gösterdiğini ifade etti: “Geçtiğimiz ay TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025 denetimini tamamladık. Önümüzdeki aylarda ihracata yönelik ürünler için akredite rapor verme yetkisine sahip olacağız. 2025 yılında 165 analiz gerçekleştirildi. Yaptığımız analizler mahkemelerde delil niteliği taşıyor.”

Muğla zeytinyağına bilimsel koruma

Muğla’nın Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağlarını üreten bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, hileli ürünlere karşı bilimin gücünü öne çıkardı: “Piyasadaki sahte ürünler Muğla’nın değerini gölgeliyor. Amacımız hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak. Muğla markalarının kalitesini tescil ederek gıda güvenilirliğini sağlıyoruz.” Öztürk, analiz hizmetlerinin uygun fiyatlarla sunulduğunu belirterek, bilimsel doğrulama kültürünün kent genelinde güçlendiğini vurguladı.

“Zeytinyağı bu toprakların mirasıdır”

MTB Meclis Başkanı Uğur Özen ise zeytinyağı konusunda kültürel miras vurgusu yaptı: “Gerçek zeytinyağını korumak, bu toprakların emeğine sahip çıkmaktır. Üreticisi de tüketicisi de bu bilinçle hareket etmeli.”

Laboratuvarda yapılan analizler

Zeytinyağı analizleri:

Serbest yağ asitliği

Peroksit değeri

UV özgül absorbans

Yağ asidi kompozisyonu

ECN42 farkı

Biyofenolik bileşenler

Bal analizleri:

Elektriksel iletkenlik

pH / serbest asitlik

Nem oranı

Suda çözünmeyen madde

Prolin

Diastaz sayısı

HMF

Şeker profili