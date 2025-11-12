Muğla’da, gıda güvenliğini güçlendirmek ve tarımsal ürünlerin kalitesini bilimsel verilerle belgelendirmek amacıyla kurulan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.
Muğla Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, başarıya ilişkin değerlendirmelerini kentte görev yapan basın mensuplarıyla paylaştı.
“Uluslararası standartlarda analiz yapılacak”
Toplantıda konuşan MTB Başkanı Hurşit Öztürk, laboratuvarın Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hizmete alındığını belirtti. Öztürk, tesisin özellikle zeytinyağı ve bal analizlerinde faaliyet gösterdiğini ifade etti: “Geçtiğimiz ay TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025 denetimini tamamladık. Önümüzdeki aylarda ihracata yönelik ürünler için akredite rapor verme yetkisine sahip olacağız. 2025 yılında 165 analiz gerçekleştirildi. Yaptığımız analizler mahkemelerde delil niteliği taşıyor.”
Muğla zeytinyağına bilimsel koruma
Muğla’nın Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağlarını üreten bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, hileli ürünlere karşı bilimin gücünü öne çıkardı: “Piyasadaki sahte ürünler Muğla’nın değerini gölgeliyor. Amacımız hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak. Muğla markalarının kalitesini tescil ederek gıda güvenilirliğini sağlıyoruz.” Öztürk, analiz hizmetlerinin uygun fiyatlarla sunulduğunu belirterek, bilimsel doğrulama kültürünün kent genelinde güçlendiğini vurguladı.
“Zeytinyağı bu toprakların mirasıdır”
MTB Meclis Başkanı Uğur Özen ise zeytinyağı konusunda kültürel miras vurgusu yaptı: “Gerçek zeytinyağını korumak, bu toprakların emeğine sahip çıkmaktır. Üreticisi de tüketicisi de bu bilinçle hareket etmeli.”
Laboratuvarda yapılan analizler
Zeytinyağı analizleri:
- Serbest yağ asitliği
- Peroksit değeri
- UV özgül absorbans
- Yağ asidi kompozisyonu
- ECN42 farkı
- Biyofenolik bileşenler
Bal analizleri:
- Elektriksel iletkenlik
- pH / serbest asitlik
- Nem oranı
- Suda çözünmeyen madde
- Prolin
- Diastaz sayısı
- HMF
- Şeker profili