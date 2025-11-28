Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Ali Aker yaşamını yitirdi. Uğurlu Mahallesi Kaş Kavşağı’nda gerçekleşen kazada Aker’in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı.
Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı
Edinilen bilgiye göre kaza, Fethiye yönünden Antalya istikametine ilerleyen 48 APE 108 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 48 AGG 585 plakalı otomobile büyük bir hızla çarptı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Ali Aker’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araç içinde sıkışan Aker’in cenazesini bulunduğu yerden çıkararak morga kaldırdı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan kazanın meydana geldiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak park halindeki araca hızla çarptığı anlar yer alıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni araştırılıyor.