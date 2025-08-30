Muğla’nın önemli geçiş noktalarından Sakar Geçidi’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 48 AHY 720 plakalı aracın seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu sürücü aracı sağ şeride çekerek dörtlü ikaz lambalarını yaktı. Ancak kısa süre içinde arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla zincirleme kaza kaçınılmaz oldu.

6 araç birbirine çarptı

İlk çarpmanın ardından 45 ZB 8188, 48 DP 740, 64 AEP 162, 16 J 0667 ve 48 EM 969 plakalı araçlar da kazaya karıştı. Toplam 6 aracın birbirine girdiği olayda araçlarda hasar meydana gelirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazanın ardından bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücüleri ve yolcuları kontrol ederken, ciddi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Trafik uzun süre kilitlendi

Kazanın ardından Sakar Geçidi’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafiğin etkisiyle sürücüler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak bölgede güvenliği temin etti.

Araçlar çekiciyle kaldırıldı

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla birlikte trafik, kısa sürede normale döndü. Yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için sürücülere hız limitlerine uymaları ve araç bakımlarını düzenli olarak yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.