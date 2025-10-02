Muğla’nın Milas ilçesinde minibüs ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Meşelik mevkisinde meydana geldi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Milas-Bodrum karayolu Meşelik mevkisinde meydana geldi. T.I. yönetimindeki 26 SE 796 plakalı çekici ile N.S.’nin kullandığı 48 HO 6674 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Mehmet Günaydın olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüsteki yolculardan Mehmet Günaydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Günaydın’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

1’i ağır 10 yaralı hastanelere kaldırıldı

Kazada minibüste bulunan yolculardan E.K. ağır yaralanırken, diğer 9 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. E.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.