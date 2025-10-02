Muğla’nın Datça ilçesi açıklarındaki Fener Adası bölgesinde denizin 30 metre derinliğinde bulunan, 150 metre uzunluğunda ve üç parça halindeki hayalet ağ sudan çıkarıldı.

10 yıllık hayalet ağ temizlendi

Akdeniz Koruma Derneği ile Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 10 yıldan fazla süredir deniz dibinde olduğu bilinen hayalet ağı çıkarmak için ortak çalışma yürüttü. Su mühendislerinin gözetiminde, dalış okulu eğitmeni 6 dalgıç tarafından ağ çıkarılırken, çevredeki misinalar da toplanarak deniz ortamı temizlendi.

Ekosisteme büyük tehdit

Yetkililer, hayalet ağların balıkları, deniz kaplumbağalarını ve mercan resiflerini tehdit ettiğini, ayrıca mikroplastik kirliliğine yol açarak ekosistemi bozduğunu belirtti. Çalışmanın, Akdeniz’de biyolojik çeşitliliğin korunması adına atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.