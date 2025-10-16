Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde yaralı halde kıyıya çıkan yavru Akdeniz keşiş foku, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nesli dünya genelinde binin altında kalan türün, insan kaynaklı nedenlerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Akdeniz Koruma Derneği’nden uyarı

Olayın ardından açıklama yapan Akdeniz Koruma Derneği, Akdeniz keşiş foklarının Türkiye kıyılarında hala yaşamını sürdürdüğünü ve bu alanların üreme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Dernek açıklamasında, türün insan faaliyetlerinden olumsuz etkilendiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Dünya genelinde sayıları binin altında olduğu bilinen Akdeniz keşiş fokları, ne yazık ki insan kaynaklı nedenlerle ölmeye devam ediyor. Kıyılarımız, bu nesli tehlike altındaki türün hala yaşadığı ve yavruladığı önemli alanlardan biri. Ancak daralan habitatları, insan baskısı ve bilinçsiz davranışlar, türün geleceğini her geçen gün daha da tehdit ediyor.”

“Mesafeyi korumak onların yaşamını kurtarıyor”

Dernek, fokların insan varlığına alıştıklarında tehlike algılarını yitirdiklerine dikkat çekerek, vatandaşlara “foklarla fiziksel temas kurmama” çağrısı yaptı. Açıklamada, “Fokları uzaktan ve sessizce gözlemlemek, dokunmamak, beslememek ve etkileşime girmemek çok önemli. Mesafeyi korumak, onların yaşamlarını sürdürmeleri için en temel kural” denildi.

Kıyı mağaraları güvenli yuvalara dönüştürülüyor

Akdeniz Koruma Derneği, fokların yaşam alanlarını korumak amacıyla kıyı mağaralarında iyileştirme ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bu çalışmalar sayesinde mağaraların güvenli yuvalara dönüştürüldüğü belirtilerek, “Yaşanan bu olay, yürüttüğümüz koruma çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerine yer verildi.

Bin adedin altında kaldılar

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, Akdeniz keşiş foklarının dünya genelindeki sayısı binin altında bulunuyor. Türkiye kıyıları, bu nadir türün son yaşam alanları arasında yer alıyor