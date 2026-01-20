Muğla merkezli yürütülen geniş kapsamlı operasyonda, kendilerini “Daltonlar” ve “Casperlar” olarak adlandıran organize suç örgütlerine yönelik önemli bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basıldı

Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölge huzurunu tehdit eden suç yapılanmalarını mercek altına aldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, uzun süren teknik ve fiziki takip sonrası operasyon kararı alındı.

4 il ve çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon

Ekipler, Muğla’nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile birlikte İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlar ve suç unsurları ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suç örgütü faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu.

Soruşturma genişletilerek sürdürülüyor

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirirken, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Operasyonun, organize suç yapılanmalarına karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin önemli bir ayağı olduğu vurgulandı.