Avrupa'nın en güvenli denizcilik noktaları arasında gösterilen Muğla'nın popüler tatil destinasyonu Marmaris, turizm sezonunun sonlarına doğru İtalya bayraklı dev bir kruvaziyer gemisini ağırladı. Aidastella isimli lüks yolcu gemisi, sabahın erken saatlerinde Marmaris Gümrüklü Limanı’na demir atarak bölgeye hareketlilik getirdi.

253 metre uzunluğunda, 14 güverteli ve 1097 yolcu kabinine sahip olan dev gemi, 2500 yolcu ve 1200 kişilik mürettebatı taşıyor. Gemideki yolcuların büyük çoğunluğunu Alman turistler oluşturuyor. Gümrük işlemlerinin hızla tamamlanmasının ardından, binlerce turist Ege’nin bu incisi Marmaris’in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek üzere limandan ayrıldı. Birçok yolcu, önceden organize edilmiş tur otobüsleriyle bölgeyi gezmek için yola çıkarken, turlara katılmayı tercih etmeyen bir kısım turist ise ilçe merkezine yöneldi.

Turistler ilçede yoğun ilgi gördü

İlçe merkezine dağılan turistler, Marmaris'in çarşılarında keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadı. Bölgesel el sanatlarından hediyelik eşyalara kadar pek çok farklı ürüne yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, yerel ekonomiye önemli katkı sağladı. Turistler ayrıca, sahil şeridi boyunca yürüyüş yaparak Akdeniz güneşi ve manzarası eşliğinde huzurlu vakit geçirdi. Havanın sıcak ve güneşli olması, bazı turistlerin plajlarda dinlenmeyi ve deniz kenarındaki kafelerde vakit geçirmeyi tercih etmesine neden oldu.

Aidastella’nın gelişi, turizm sezonunun yavaşladığı bu dönemde Marmaris esnafı ve hizmet sektörü için adeta bir "can suyu" niteliği taşıyor. Yolcuların yarattığı ekonomik hareketlilik, bölge esnafının yüzünü güldürdü. Gün boyu ilçede kalacak olan İtalyan bayraklı kruvaziyer gemisi, akşam saatlerinde limandan ayrılarak bir sonraki rotası olan Yunanistan’ın gözde adası Mikonos’a doğru yelken açacak. Bu tip büyük gemi ziyaretlerinin, Marmaris’in uluslararası kruvaziyer rotalarındaki önemini pekiştirdiği ve bölgenin turizm çeşitliliğine katkı sağladığı vurgulanıyor.