Manisa’daki yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının ele alındığı 2025 yılı İl Koordinasyon Kurulu’nun dördüncü toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Kent genelinde toplam 380 kamu yatırımının yürütüldüğü, bu projelerin toplam değerinin 58 milyar 408 milyon liraya ulaştığı açıklandı.

“Manisa’nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz”

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kentin gelişimi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Manisa’ya katkı sağlamak, mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve kalıcı yatırımlar kazandırmak için tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

380 proje, 58 milyar 408 milyon TL yatırım

Vali Özkan, 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla Manisa’da 380 kamu yatırım projesinin uygulandığını, bunlardan 266’sının kamu kurumlarına, 114’ünün ise belediyelere ait olduğunu belirtti. Yürütülen projelerin toplam değerinin 58 milyar 408 milyon TL olduğunu aktaran Özkan, “Projeler için önceki yıllarda 9 milyar 487 milyon TL harcama yapıldı. 2025 yılı için toplam 13 milyar 258 milyon TL ödenek ayrıldı. Üçüncü dönem sonu itibarıyla 6 milyar 819 milyon TL harcanarak yüzde 51’lik bir harcama oranına ulaşıldı” ifadelerini kullandı.

Kış öncesi uyarılar ve sosyal önlemler gündemdeydi

Toplantıda kamu kurumlarının yürüttüğü yatırım projelerine ilişkin sunumlar yapıldı, koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi. Vali Özkan; soba zehirlenmeleri, salgın hastalıklar ve trafik güvenliği gibi kış aylarına yönelik önlemler hakkında kurum temsilcilerini uyardı. Ayrıca bağımlılıkla mücadele, KETEM uygulamaları, içme suyu riskleri, İl Risk Azaltma Planı, kentsel dönüşüm, okullarda akran zorbalığı, sahipsiz hayvanların kontrolü, sosyal yardımlar ve kuraklıkla mücadele konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Savunma sanayisi vurgusu: “Milli gücümüzün temeli”

Toplantı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, vakfın faaliyet alanları ve savunma sanayisine katkılarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Vali Özkan, TSKGV’nin ülke savunmasındaki stratejik önemine dikkat çekerek, “Savunma sanayimiz, AR-GE, inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarındaki yatırımlarla ülkemizin küresel rekabet gücünü artırıyor. Vakıf, bu alandaki çalışmalarıyla savunma kabiliyetimizi en üst seviyeye taşıyor” dedi.

Vali Özkan, Genel Müdür Topçu ve ekibine teşekkür ederek, vakfın çalışmalarının milli savunma gücünün gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade etti.