Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla göçmenleri yurt dışına çıkardığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Bodrum’da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürülürken, soruşturmanın göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin organizasyon yapısını da kapsayacak şekilde genişletildiği öğrenildi.

3 kişi tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan değerlendirme sonucunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, olayla bağlantılı başka kişi ya da organizasyonların olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.