Son Mühür - Yerel yönetimlerde örnek gösterilen uygulamaları görünür kılmak amacıyla düzenlenen Meclis Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri – En İyi Uygulamalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi önemli bir başarı elde etti. Belediye, “Yerel Kalkınma” Büyükşehir–İl kategorisinde hayata geçirdiği “Kadın Üreticilere Yönelik Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi” projesiyle ödüle layık görüldü.

Ödül, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem tarafından teslim alındı.

Kooperatif temelli kalkınma modeli

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımı yalnızca üretim faaliyeti olarak değil; kırsal kalkınma, sosyal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonomi başlıklarıyla birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürüyor. Bu yaklaşım doğrultusunda kooperatifçilik, belediyenin tarım politikalarının merkezinde yer alıyor.

Belediye tarafından üreticinin emeğini koruyan, gelirini artıran ve yerel değerleri geleceğe taşıyan kooperatif yapıları oluşturuluyor.

Türkiye’de ilk olan model

Bu anlayışla hayata geçirilen Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi, belediye öncülüğünde il sınırları içinde Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek bir yapı altında birleştiriyor. Proje, bu yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir kalkınma modeli olarak öne çıkıyor.

Model, üreticilerin pazarlama gücünü artırmayı, yerel ürünlerin değerinde satılmasını sağlamayı ve sürdürülebilir bir üretim yapısı kurmayı hedefliyor.

Kadın emeği ön planda

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatifçilik çalışmalarında kadın üreticilere öncelik veren bir yaklaşımı temel ilke olarak benimsiyor. Kadın emeğinin üretimde, kooperatiflerde ve yerel ekonomide daha güçlü yer alması amaçlanıyor.

Alınan ödülle birlikte belediyenin kooperatifçilik ve kadın üreticileri destekleyen çalışmalarının, yerel yönetimler arasında örnek gösterilen bir uygulama olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Başkan Aras: “Üreticinin gücünü kooperatiflerle büyütüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımın ve kooperatifçiliğin belediyenin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Aras, tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın ve toplumsal dayanışmanın temel unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Aras, Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi ile farklı bakanlıklara bağlı kooperatifleri tek çatı altında buluşturarak üreticinin gücünü artıran, pazarlama kapasitesini geliştiren ve yerel değerleri koruyan bir model oluşturduklarını ifade etti. Kadın emeğinin tarımda ve kooperatiflerde daha görünür olmasının yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.