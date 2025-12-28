Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi hareketlilik zirveye ulaştı. İlçede otel doluluk oranları yüzde 70'e yaklaşırken, otellerden restoranlara, sahillerden meydanlara kadar birçok noktada yılbaşı gecesi için eğlence programları hazırlandı.

Her noktada farklı programlar uygulanacak

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bodrum'da oteller, özel konserler ve organizasyonlarla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Restoranlar yılbaşına özel menüler ve canlı müzik programları oluştururken, eğlence mekanlarında da gece boyunca sürecek etkinlikler planlandı. İlçede yılbaşı gecesi hemen her noktada farklı programlar uygulanacak.

Cadde ve sokaklar rengarenk süslemelerle donatıldı. Bodrum Belediyesi tarafından ilçe meydanında kurulan yılbaşı dekorları ve ışık gösterileri, gece saatlerinde dikkat çekti. Ayrıca 31 Aralık gecesi Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'nda Teoman konseri düzenlenecek.

İlçede 24 saat esasına göre güvenlik sağlanacak

Konserle birlikte Bodrumlular ve tatilciler yeni yıla meydanda girecek. Meydandaki etkinliklerin yılbaşı gecesine kadar sürmesi planlanıyor. Artan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, ilçe girişlerinde ve kalabalık bölgelerde görev yapacak. Sivil polisler ise yılbaşı gecesi boyunca sahada olacak. İlçede 24 saat esasına göre güvenlik sağlanacak.