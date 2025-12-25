Muğla’nın turizm merkezi Bodrum, günün ilk ışıklarıyla birlikte dondurucu bir sağanak ve dolu yağışının etkisi altında kaldı. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağmurun sabaha karşı şiddetini artırması, ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmura zaman zaman eşlik eden dolu, derelerin taşmasına ve ana arterlerin göle dönmesine neden oldu. Özellikle yerleşim yerlerinde büyük paniğe yol açan hava muhalefeti, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına sebebiyet vererek maddi hasarı beraberinde getirdi.

Ulaşım durma noktasına geldi: Ekipler seferber oldu

Yağışın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Konacık Atatürk Bulvarı’nda, dev su birikintileri nedeniyle trafik akışı tamamen kesildi. Bulvar üzerindeki üç farklı noktada biriken sular, yolun her iki yönden de araç geçişine kapatılmasına yol açtı. Sel sularının yamaçlardan sürüklediği kaya parçaları, taşlar ve ağaç dalları yolları kaplayarak sürücülere zor anlar yaşattı. Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı fen işleri ekipleri ile emniyet güçleri, ihbarlar üzerine hızlıca bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında yürütülen yoğun çalışmaların ardından, tıkanan kanallar açıldı ve yollar yeniden trafiğe uygun hale getirildi.

İstinat duvarı çöktü: 9 kişi tahliye edildi

Sağanağın en acı bilançosu ise Çırkan Mahallesi’nde yaşandı. Amiral Caddesi üzerinde bulunan bir binanın istinat duvarı, toprağın suya doyup yumuşamasıyla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucunda binanın temeli tehlikeli bir şekilde açığa çıkarken, o sırada park halinde olan bir otomobil enkazın altında kalarak ağır hasar aldı. Olay anında büyük korku yaşayan bina sakinlerinin yardım çığlıkları üzerine bölgeye acil servis ekipleri yönlendirildi. Binada mahsur kalan ve sağlık durumu hassas olan bir vatandaş, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Yaşanan toprak kayması ve duvar çökmesi sonrası, yetkililer bölgede geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, çökme yaşanan yapı ile bitişiğindeki binanın risk altında olduğu tespit edildi. Toplam 4 dairede ikamet eden 9 vatandaş, can güvenliği gerekçesiyle tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi. Belediye ve AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ederken, selin sürüklediği hafriyatın temizlenmesi ve riskli bölgelerin ıslah edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.