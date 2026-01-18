Son Mühür/ Merve Turan- Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Arap dünyasının sinema, müzik, dizi, spor ve dijital içerik alanlarında öne çıkan isimlerini Joy Awards kapsamında bir araya getirdi. Uluslararası katılımın dikkat çektiği gecede Türkiye’den pek çok ünlü isim de davetliler arasında yer aldı.

Türk oyunculara yoğun ilgi

Törende Türkiye’yi temsilen Pınar Deniz, Barış Arduç, Meryem Uzerli, Hazal Kaya ve Hande Erçel katıldı. Kırmızı halıdan sahne anlarına kadar Türk oyuncuların ilgisi ve görünürlüğü gecenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Hande Erçel ve Barış Arduç’tan ödül sunumu

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Hande Erçel’in Barış Arduç ile birlikte sahneye çıkarak ödül sunması oldu.

İkili, 2026 Joy Awards kapsamında “En İyi Arap Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan ismi açıkladı. Sahnedeki uyumları ve sunumları salondan alkış aldı.

Arapça konuşması sosyal medyada gündem oldu

Hande Erçel’in sahneye çıktığı anda konuşmasına Arapça başlaması, törene damga vuran anlar arasında yer aldı.

Ünlü oyuncu, Arapça ifadelerle organizasyonu düzenleyenlere, ev sahiplerine ve davetlilere teşekkür etti. Bu tercih, salondaki izleyicilerden büyük ilgi görürken, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Şıklığıyla da adından söz ettirdi

Hande Erçel, Joy Awards gecesinde tercih ettiği Elie Saab imzalı elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Zarif tasarım ve iddialı görünüm, törenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Joy Awards’ta Türkiye rüzgarı

Uluslararası ölçekte ilgi gören Joy Awards, bu yıl da farklı ülkelerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu. Türk oyuncuların güçlü katılımı ve Hande Erçel’in sahnedeki performansı, gecede Türkiye rüzgarı estirdi.