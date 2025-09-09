Deniz Deniz adlı 5 yaşındaki işitme engelli kız çocuğu, İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde kaybolduktan sonra Müge Anlı programının desteğiyle kısa süre içinde sağ olarak bulundu. Olay kamuoyunda “Deniz bebek olayı” olarak anıldı.

Deniz Deniz Bulundu Mu?

Deniz Deniz, 7 Eylül sabahı Küçükçekmece’de kaybolduktan sonra ailesi ve emniyet güçleri seferber oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı konuya dahil oldu ve canlı yayında detaylar aktarıldı. Bir gün sonra program izleyicilerinden gelen bir ihbar sayesinde Deniz Deniz, Başakşehir Olimpiyat Spor Salonu yakınlarında sağ salim bulundu. Yaklaşık bir gün metroda yolculuk yaptığı ve turnikeden geçip dört durak boyunca tek başına hareket ettiği öğrenildi.

“Deniz Bebek” Olayının Detayları

Deniz Deniz’in kaybolması sosyal medya ve televizyon kanallarında geniş yankı uyandırdı. İşitme engelli olması nedeniyle endişeler arttı. Olayın “Deniz bebek” olarak adlandırılmasında hem yaşının küçük olması hem de ailesinin programda verdiği duygusal görüntüler etkili oldu. Emniyet birimleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve toplu ulaşımı tarayarak iz sürdü. Sonunda bir vatandaşın ihbarı Deniz’in bulunmasını sağladı.

Müge Anlı Programı ve Süreç

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, olayın başından itibaren hem kamuoyunu bilgilendirdi hem de arama çalışmalarına katkı sundu. Aile, kızının işitme engelli olmasından dolayı daha büyük bir telaş içindeydi. Program sayesinde sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşan Deniz, günlerce süren arama çalışmaları ve toplumun hassas yaklaşımıyla güvenli bir şekilde bulundu. Bu gelişme, kısa süre içinde sosyal medyada ve televizyon programlarında sevindirici bir haber olarak paylaşıldı.