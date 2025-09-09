CHP için 15 Eylül kritik bir tarih olarak öne çıkıyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 15 Eylül'de görülecek davada, partinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve parti yönetiminde değişiklikler gündeme gelebilir.

CHP’de 15 Eylül’de Ne Kararı Verilecek?

İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından CHP’de gözler 15 Eylül'de Ankara'da gerçekleşecek mahkeme kararına çevrildi. Bu davada, kurultayın iptaliyle birlikte “mutlak butlan” ya da “kayyum” ataması kararı çıkma ihtimali bulunuyor. Partililer ise mahkemeden çıkacak karara hazırlıklı olmak için teşkilatlara kurultay mesajı gönderdi ve kritik isimlerin 15 Eylül’de Ankara’da olmasını istedi.

Olağanüstü Kurultay ve Olası Senaryolar

Mahkemenin vereceği kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere partinin yönetiminin görevden alınma ihtimali gündemde. Eğer mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa, mevcut kurultay iptal edilecek ve olağanüstü kurultay süreci başlayacak. Parti yönetimi, mahkemenin kayyum atama veya olağan kurultaya müdahale etmesi durumunda, olağanüstü kurultaya gidileceğini ve delegelerden güvenoyu isteyeceklerini daha önce açıkladı.

Parti İçindeki Bekleyiş ve Hazırlıklar

Davanın hemen öncesinde CHP Genel Merkezi’nde gergin bir bekleyiş hakim. Partililer ve yöneticiler, kurultay davasına ilişkin olası tüm senaryolar için hazırlık yapıyor. Özellikle kayyum atama ihtimaline karşı genel merkezde nöbet tutulacağı ve parti yönetiminin Ankara’dan ayrılmayacağı bildirildi. Milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri 15 Eylül’de Ankara’da hazır bulunacak. Parti yönetimi, olası hukuki ve siyasi süreçlerin yaratabileceği krizlere karşı planlarını tamamladı.

15 Eylül’de CHP için verilecek karar, partide ciddi değişimlere yol açabilecek nitelikte ve parti yönetimi tüm olasılıklara hazırlık yaptı.