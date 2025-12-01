Son Mühür / Erkan Doğan - Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevli personellerin kullandığı araçların büyük bölümünün araç kiralama yoluyla temin edildiğini belirten ORKAM-SEN İzmir Şube Başkanı Ali Rıza Boz, memurlar göreve gitmek için araç sırası beklerken, bakanlığın il müdürlerine TOGG model makam aracı göndermesini eleştirdi. Boz, konu hakkında Son Mühür’e açıklamalarda bulundu.

Bakanlık araç kiralama ödeneğini artırmalı

Boz, “İzmir’deki müdürlükte siyah plakalı araç sayısı çok az. Bu araçların dışındaki araçların tamamını kiralama yöntemiyle tedarik ediliyor. Arazi, binek ve hafif ticari tarzındaki araçlar var. Bu araçlar 4-5 yaşını geçmemiş olması kullanım açısından avantajlar sağlıyor. Ancak kiralık araç ile ilgili ödenekler her yıl azaltılıyor. Bu nedenle müdürlükte görevli olup denetim, ilçe ziyareti yapacak çalışanlar araç bulmakta bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Öte yandan bu araçlar şoförsüz kiralandığı için memurlar bu araçlarda şoförlük yapmak zorunda kalıyor. Oluşabilecek kazalarda manevi tazminat şoförü rücu edilebilir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde şubelerin içinde birimler bulunuyor. Örneğin bir şubeye 5 araç verdiğinizde 7-8 birim olduğunda bazı birimlerin araç sırası beklemesi gerekiyor. Dolayısıyla yani İzmir'in iş yükünü düşününce mevcut araç sayısının daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Personellerden yeterli aracın olmadığı konusunda şikayetler geliyor. Çünkü Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin çok büyük bir sorumluluk sahası ve alanı var. Bitkisel üretim, hayvansal üretimi, arazi ve mera çalışmaları, su ürünleri, hayvan sağlığı gibi sorumluluk alanlarımız var. Dolayısıyla birim sayısı fazla olunca, görev alanı geniş olunca araç ihtiyacı da çok fazla oluyor. İhtiyaçlar her geçen gün artarken araç sayısı ya sabit kalıyor ya da ödenek azaldığı için daha da düşürülüyor. Dolayısıyla araç talebindeki sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. Yani bakanlığımızın bu konuda ayırdığı ödeneğin daha da artırması lazım. Denetime giderken daha beklemek zorunda kalıyorsunuz. Personelin sıraya girdiği de oluyor” diye konuştu.

Çalışanlar tüm işlerini araçların uygun olduğu güne sıkıştırmak zorunda kalıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde bir çok personelin işini araçların uygunluk durumuna göre planlamak zorunda kaldığını anlatan Ali Rıza Boz, “Çalışanlar aracın uygun olduğu güne tüm işlerini sıkıştırmak zorunda kalıyor. Bu da işte verimlilikte kalitede düşmelerine neden olabilir kısmen. İş yoğunluğu arttırıyor. Araca göre işini planlıyor. Biz de durum böyleyken bakanlık İl Müdürlerine birer TOGG aracı göndermiş. Hatta elektrik şarj istasyonu yapımına başlanmış. Personel denetime gitmek için araç sırası beklerken müdürlükleri TOGG dağıtılması ironik bir durum. Yani müdürlerin makam aracı bizim çok tartışma alanımız değil. Ancak ödenek azaltılıp hizmet aracı sayısı düşürürken TOGG gibi bir aracın müdürlüklere dağıtılmasını doğru bulmuyoruz. Tabi kurum temsiliyeti önemli buna itiraz etmiyoruz ama diğer hizmet araçlarında bir sıkıntı olmadığı sürece TOGG alınsası prensip açısından sorun etmeyeceğimiz bir konu olabilir” diye konuştu.

Amirlerin bindiği araçları tartışmak istemiyoruz. Bakış açışını tartışmak istiyoruz

Boz şunları söyledi, “Şimdi şöyle bizim kamu çalışanlarına verilen araçlar Doblo tarzı araçlar çoğunlukla. Arada binek tipi de oluyor. Çünkü İzmir'e Ankara'dan gelen bürokratları da havaalanına almak gerekiyor. Yani bunlara da daha nitelikli araç. Onlar için de bu tip araçlar da kiralıyor. Bunlar da olabilecek şeyler. Bunlara itirazımız yok. Genelde Doblo tarzı araçlar. Yani niteliği 1300 motor. Yakıt az olsun tercihi nedeniyle. Bu araçların standardıyla bir TOGG kıyasladığında, SUV bir aracı kıyasladığında birlikte çalışana bakış açısının aslında nerede olduğunu göstermesi açısından bizi daha çok ilgilendiriyor. Yoksa amirlerin bindiği aracın niteliğini çok tartışmak istemiyoruz. Bakış açısını tartışmak istiyoruz”