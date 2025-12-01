Son Mühür- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde toplam 340 muhtelif arsanın satışa çıkarılacağını duyurdu. İzmir’de ise Bayraklı, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Menderes, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 21 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Arsalar, 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek müzayedede satışa çıkarılacak. Açık artırma, Ankara ve İstanbul’da fiziksel olarak yapılacak ayrıca internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Müzayede saat 10.30’da başlayacak.

KDV muafiyeti ve ödeme kolaylıkları

Satışa sunulan arsalar KDV’den muaf olacak. Ödeme koşullarında ise peşin ödemede yüzde 20 indirim ve yüzde 25 peşinat ile 24 ay vade imkanı gibi önemli avantajlar sunuluyor.