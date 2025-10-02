Son Mühür- Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı son bildirim, piyasada "yüzde yüz orijinal etiketli" olarak satışa sunulan bir genel temizlik ürününün toplatılması kararıyla dikkatleri üzerine çekti. 2025100001 bildirim numarasıyla kayıt altına alınan karara göre, Mümtaz Halı Yıkama - Muhittin Şahin firmasına ait "Mucize" markalı Multi Sprey Genel Temizlik ürününde ciddi kimyasal riskler tespit edildi. Ürünün toplatılma nedeni, yapılan analizler sonucunda Apeo (Alkilfenol Etoksilatlar) ve Ap (Alkilfenoller) tayininin ilgili mevzuatta belirlenen limit değerlerin çok üzerinde çıkması oldu. Bu kimyasallar, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel tehlike arz ettiği için "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ile sıkı denetime tabi tutulmaktadır.

Piyasaya arz yasaklandı, toplatma süreci başladı

Ticaret Bakanlığı, ürünün güvensizlik nedeninin tespit edilmesi üzerine hızla harekete geçti. 22.09.2025 tarihi itibarıyla alınan resmi önlem, ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve halihazırda piyasada bulunan tüm stokların toplatılması yönünde oldu. Ankara'da Keçiören merkezli olan Mümtaz Halı Yıkama firmasının bu karara uyması ve toplatma sürecini başlatması zorunlu hale geldi. Genel Temizlik Ürünleri grubunda yer alan bu spreyin yüksek oranda Apeo ve Ap içermesi, özellikle kullanıcıların cilt ve solunum yoluyla maruz kalma riskini artırdığı için tüketicilerin sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Bakanlık, tüketicileri bu ürünün kullanımını derhal durdurmaları ve satın aldıkları yerlere iade etmeleri konusunda uyardı.

Mevzuat ihlali ve denetimlerin önemi

Söz konusu toplatma kararı, ürünün menşe ülkesinin Türkiye olmasına rağmen ulusal mevzuata uyum sağlayamadığını gösterdi. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Türkiye'deki tüm kimyasal içerikli ürünler için katı sınır değerler belirler. Bu sınırların aşılması, firmalar için idari para cezalarının yanı sıra piyasadan çekilme zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.