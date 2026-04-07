ABD basınında yer alan haberlere göre, Kuveyt’te bulunan Ali el-Salim Hava Üssü’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı öne sürüldü. Saldırının İran menşeli bir İHA ile gerçekleştirildiği iddia edildi.

Gece saatlerinde saldırı düzenlendi

ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre, saldırı gece saatlerinde gerçekleşti. Kuveyt’teki Ali el-Salim Hava Üssü’nün hedef alındığı olayda, üs içerisinde görev yapan askerlerin etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, saldırının detaylarına ilişkin sınırlı bilgi paylaşırken, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

15 asker yaralandı

ABD merkezli CBS News’e konuşan iki yetkili, saldırı sonucu 15 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı. Yaralanan askerlerin bir kısmının tedavilerinin ardından görevlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bir sağlık raporu ise henüz açıklanmadı.

İran menşeli İHA iddiası

Haberde, saldırının İran menşeli bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin resmi ve bağımsız doğrulama bulunmuyor.

İran tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Son dönemde Orta Doğu’da artan askeri hareketlilik ve karşılıklı saldırı iddiaları, bölgedeki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu tür gelişmelerin çatışmanın daha geniş bir alana yayılma riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Resmi açıklamalar bekleniyor

Saldırıya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kuveyt makamlarından gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, olayın tüm yönleriyle netleşmesi için incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor.