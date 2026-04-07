İran, ülkenin güney ve güneybatısında iki ayrı bölgede silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamalarda, ABD ve İsrail menşeli olduğu öne sürülen İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Keşm Adası’nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü iddiası

İran resmi haber ajansı IRNA’ya dayandırılan bilgilere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda ABD’ye ait MQ-9 tipi bir SİHA’nın düşürüldüğü öne sürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından hedef alınarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Huzistan’da Hermes 900 SİHA iddiası

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Huzistan eyaletinin Endimeşk ilçesinde bir Hermes 900 tipi SİHA’nın düşürüldüğünü bildirdi. Haberde, söz konusu İHA’nın İsrail yapımı olduğu ve yine İran hava savunma unsurları tarafından vurulduğu iddia edildi.

Hava savunma sistemleri devrede

İranlı yetkililer, son dönemde artan hava hareketliliğine karşı savunma sistemlerinin aktif şekilde devrede olduğunu vurguluyor. Açıklamalarda, ülke hava sahasına yönelik ihlallerin anında tespit edilerek müdahale edildiği ifade edildi.

Bağımsız doğrulama yok

İran tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin ABD ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi. İddiaların bağımsız kaynaklarca teyit edilip edilmediği ise belirsizliğini koruyor.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Son gelişmeler, Orta Doğu’da İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilimin yeni bir boyuta taşındığı yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların ve askeri hareketliliğin bölgede tansiyonu daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor.