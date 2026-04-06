Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri Töreni” düzenlendi. Düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılım gösterdi. Özel, törende çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Gazeteciliğin suç olmadığını söylemeye devam ediyoruz!"

Basın özgürlüğüne vurgu yapan Özel, "Bugün Türkiye’nin ‘2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 159’uncu sıraya gerilemiş olması zaten bütün meseleyi baştan aşağıya özetliyor. Özellikle biraz önce dikkat çekildiği gibi artık gazeteciliğin suç olmadığını bir slogan gibi sürekli söylemeye devam ediyoruz. Bu iktidarın 10 yıl kadar öncesinde yine gazeteciler içeriye atılıyordu. O sırada ‘Onlar gazeteci oldukları için içeride değiller’ diye bir savunuları vardı.

Bal gibi gazeteci oldukları için içeriye atılıyorlardı. Ama başka suçlarla ilişkilendirip, zaten en kolay yolundan ‘terör, terör destekçiliği’, gibi başka şeyler söyleyip devam ediyorlardı. Ama artık bugün öyle bir savunuya bile ihtiyaç duymuyorlar. Ben Pınar Gayıp hariç ki o benim büyük bir eksiğim olmuş, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde herhalde, en kısa sürede kendisini de ziyaret edeceğim. Alican Uludağ’ı, İsmail Arı’yı, Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ettim.

Çok sayıda gazeteci arkadaşımızı geçmişte cezaevlerinde ziyaret ettik. Biraz önce ödül alan Furkan Karabay, yedi ay tutuklu kaldı. Fatih Altaylı, altı ay Silivri’de tutuklu kaldı. Suat Toktaş’ı 34 günlük hapisliğinde yine ziyaret ettim. Enver Aysever’i ziyaret ettim, 91 gün Silivri’de tutuklu kaldı. İsmail Saymaz iki ay evinde hapis kaldı. Bunlar, son bir yıl içinde yaşadıklarımız." dedi.

"Yargı, basın özgürlüğü üzerinde de siyasi sopaya dönüşmüş durumda!"

Tutuklu bulunan gazetecilere de dikkat çeken Özel, "17 gazeteci arkadaşın halen daha cezaevlerinde tutuklu olduğunu altını çizmek boynumuzun borcu. Maalesef burada şunu düşünmek, konuşmak durumundayız. Yargı, basın özgürlüğü üzerinde de bir siyasi sopaya dönüşmüş durumda. ‘Dezenformasyonla mücadele’ düzenlemesi çıkarken gazetecilik meslek örgütleri, basın emek örgütleri itiraz ettiler.

Bizler itiraz ettik, bütün muhalefet partileri buna itiraz ettiler. Oradaki itirazları; ‘Bunun haber ile habercilikle ilgisi yok.’ Cumhur İttifakı’nın sözcüleri tutanak altında söyledi bunları; ‘Hiçbir gazeteci buradan sorgulanmayacak ve yargılanmayacak’ dediler. 3,5 yılda 70 gazeteci hakkında bu yasaya dayandırarak soruşturma açtılar. 15’ini gözaltına aldılar. Dört gazeteci tamamen bu ithamla tutuklu bulunuyor. Bir özeleştiri yapmak veya o gün tutanak altında verdikleri teminatların gereğini yapıp, yasayla ilgili hızla bir düzenleme yapmak ya da yasayı tamamen ortadan kaldırmak gibi bir erdemi göstermek yerine sessizce takip ediyorlar ve yasanın yarattığı olanakla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı kolları, Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhinde rahatsızlık yaratan tüm gazetecileri susturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"İktidar değişecek, her şey değişecek!"

Açıklamasına devam eden Özel, "Ümit ediyorum ki bu salonun gitgide kalabalıklaşıyor olması, bu dayanışmanın sonuç almasının yaklaşıyor olmasını da müjdeliyordur. Bundan sonra gazetecilerin öldürülmediği, gazetecilerin hapsedilmediği, gazetecilerin acı çekmediği ve maalesef emeklerinin bu kadar yoğun sömürülmediği bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Bugün sabah Tuncer Başkan’la karşılıklı partilerimizin hemen en iyimser birer figürü olarak birbirimizle sohbet ettik ve gülüştük. Burada bir arkadaşımız ‘Söylüyor, söylüyoruz ama bir şey değişmiyor’ demişti. Ümit ediyoruz ki bir şey değişecek ve her şey değişecek. Bu ülkede iktidar değişecek, ondan sonra her şey değişecek." dedi.

ÇGD Genel Başkanı'ndan Son Mühür'e özel açıklamalar!

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Kıvanç El, Son Mühür'e özel açıklamalarda bulundu. Son Mühür Ankara Muhabiri Dilek Yüzer'e konuşan El, "Bizim ödül törenlerimiz takdir edilen, tartışması olmayan haberler. Mesleğimiz zor günlerden geçiyor. Herkes sansür, oto sansür ile mücadele ederken, bunu aşıp haberini yapabilmiş olanlar öncelikle onore etmiş olduk. İsmail Arı geçen sene bu sahnedeydi, şimdi cezaevinde. Alican iki sene önce bu sahnedeydi, o da şimdi cezaevinde. Merdan Yanardağ da buradaydı. Bu insanlar gazeteci. Genç gazetecilerin sektöre girebilmesinin önünün açılması lazım. Ekonomik koşullarda ne yazık ki bu çok mümkün değil.

Gazetecilikte ne yazık ki kötü şeyler zihinlerde yer ediyor. Saldırılar oluyor, patlamalar oluyor." ifadelerini kullandı.