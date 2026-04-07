Birleşmiş Milletler, ABD’nin İran’daki sivil altyapıya yönelik olası saldırılarına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğu vurgulandı.

ABD’nin tehditleri sonrası BM’den açıklama

Donald Trump’ın İran’da köprüler ve elektrik santrallerini hedef alabileceğine yönelik açıklamalarının ardından BM’den resmi değerlendirme geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası hukuk kurallarını hatırlattı.

“Sivil altyapıya saldırı yasaktır”

Dujarric, yaptığı değerlendirmede sivil altyapının hedef alınmasının açık şekilde yasak olduğunu belirterek, bu tür saldırıların ciddi insani sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, bazı durumlarda sivil altyapı unsurlarının askeri hedef olarak değerlendirilebileceği ancak bunun yüksek oranda sivil zarara yol açma ihtimali taşıdığı vurgulandı.

Hukuki süreç vurgusu

BM Sözcüsü, olası saldırıların savaş suçu sayılıp sayılmayacağına ilişkin nihai kararın ise uluslararası mahkemeler tarafından verileceğini ifade etti. Bu tür durumlarda hukuki değerlendirmelerin bağımsız yargı organları tarafından yapılması gerektiği kaydedildi.

Gerilim yükselirken diplomasi çağrısı

BM’nin açıklaması, ABD ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Uluslararası toplum, taraflara itidal çağrısı yaparken, sivil kayıpların önlenmesi için diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uluslararası hukuk hatırlatması

Uzmanlar, özellikle enerji ve ulaşım altyapılarının hedef alınmasının geniş çaplı insani krizlere yol açabileceğini belirtiyor. BM’nin bu açıklaması, savaş hukukunun temel ilkelerinin yeniden gündeme taşındığı bir uyarı olarak değerlendiriliyor.