İstanbul’da devam eden İBB davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ana dosya ile birleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından, dosya İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda İnan Güney’e ilişkin dosyanın mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Bu kararla birlikte, Güney hakkındaki yargılama süreci İBB davası kapsamında yürütülecek.

Birden fazla isim sanık olarak yer alıyor

Hazırlanan iddianamede yalnızca İnan Güney değil, belediye bünyesinden ve yakın çevresinden bazı isimler de sanık olarak yer aldı. Dosyada; Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Sabriye Akkaya, İsmail Akkaya, Deniz Göleli ve Veysel Eren Güven’in de adı geçiyor.

Söz konusu isimler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildiği belirtildi.

Ağır suçlamalar ve yüksek ceza talebi

İddianamede sanıklar hakkında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları yer aldı.

Savcılık, tüm sanıklar için 12 yıl 8 aydan başlayıp 35 yıla kadar varan hapis cezaları talep etti.

Gözler Silivri’deki duruşmada

Dosyanın birleştirilmesiyle birlikte, tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de Silivri’de görülen İBB davası duruşmalarına katılması bekleniyor.

Önümüzdeki süreçte yapılacak duruşmalarda, birleşen dosyanın davanın seyrine nasıl etki edeceği merak konusu.

Yargılama süreci genişliyor

Dosyaların birleştirilmesiyle birlikte İBB davasının kapsamı daha da genişlerken, sanık sayısı ve suçlamaların boyutu da dikkat çekiyor. Hukukçular, bu tür birleşme kararlarının davanın bütüncül şekilde ele alınmasını sağladığını belirtiyor.

