Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaş süreci, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Savaş sürecinde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Peş peşe açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump'tan, dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi.

"Bütün ülke bir gece yok edilebilir!"

Savaşın seyriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." ifadelerini kullandı. Buna ek olarak Trump, İran’dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyonlara toplam 176 askeri uçağın katıldığını ifade etti.