Son Mühür- Türkiye, ABD’de süren Halkbank davasında gündeme gelebilecek olası para cezasının ekonomik açıdan kontrol edilebilir seviyede olacağını değerlendiriyor. Bloomberg’in haberine göre, Ankara, bankaya uygulanacak yaptırımların finansal istikrarı tehdit etmeyeceğine inanıyor.

ABD’de yargı süreci ve suçlamalar

Halkbank, İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmek, kara para aklama ve dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. ABD savcılığı, bankanın İran kaynaklı milyarlarca doları sahte ticari işlemler aracılığıyla uluslararası finans sistemine aktardığını iddia ediyor.

2023’te ABD Yüksek Mahkemesi, yabancı devletlerin sahip olduğu kurumların cezai davalarda Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında korunamayacağını karara bağlamıştı. Bu karar, Halkbank’ın dokunulmazlık savunmasını büyük ölçüde zayıflattı.

Buna karşılık Halkbank, “teamül hukuku bağışıklığı” gerekçesiyle yeniden dokunulmazlık talebinde bulunarak Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Önceki süreçte 2. Temyiz Mahkemesi, bankanın itirazlarını reddederek davanın devamına onay vermişti.

Ankara’nın stratejik yaklaşımı

Türk yetkililer, olası para cezasının bankacılık sistemi üzerinde ciddi bir yük yaratmayacağını ve sürecin yönetilebilir olduğunu değerlendiriyor. Bu nedenle Ankara, Washington ile olası bir uzlaşma seçeneğini de gündemde tutuyor.

Sürecin uluslararası önemi

Dava, ABD açısından yaptırımların etkinliğini test eden kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor. Türkiye için ise hem ekonomik hem diplomatik açıdan yakından izlenmesi gereken bir dosya niteliği taşıyor.

Yüksek Mahkeme’nin Halkbank’ın yeni dokunulmazlık başvurusunu kabul edip etmeyeceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. Talep reddedilirse, bankanın ya tam kapsamlı bir yargılamaya tabi tutulması ya da uzlaşma yoluna gitmesi bekleniyor.