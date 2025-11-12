Muazzez Abacı, 12 Kasım 2025’te, doğum günü olan günde, ABD’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, sanatçının menajeri Taner Budak tarafından kamuya resmi olarak duyuruldu. Yoğun bakımda devam eden sağlık mücadelesi, kalp krizi sonrası yaşanan böbrek komplikasyonu nedeniyle sona erdi.

Cenaze töreninin tarihi, yeri ve saati hakkında net bir açıklama yapılmadı. Türkiye’ye nakil işlemleri ve anma törenine dair gelişmelerin, sanatçının ailesi ve menajerliği tarafından resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor. Sanat dünyası ve sevenleri, cenaze merasimiyle ilgili ayrıntıları sosyal medya ve basın üzerinden yakından takip ediyor. Pek çok kaynakta, organizasyonun yeri ve zamanı konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmadığı belirtiliyor.

Sanatçının vefatı sosyal medyada ve sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Birçok ünlü isim, Muazzez Abacı’ya başsağlığı mesajları ileterek sanatçının Türk müziğine olan katkılarını vurguladı. Cenaze programı hakkında en güncel bilgiler, ailesinin ve menajerin açıklamaları sonrası paylaşılacak.

Muazzez Abacı’nın vefatı ve sağlık süreci

Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda ABD’de kızının yanında ziyaret sırasında kalp krizi geçirdi. Ekim ayının sonunda hastaneye kaldırılan sanatçıya anjiyo ve stent uygulandı. Ancak böbreklerinde oluşan komplikasyonlar sonucu nefes alma güçlüğü gelişti ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastane süreci doğum günü olan 12 Kasım’da sona erdi ve sanatçı 78 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamalarda, ölüm nedeninin kalp krizi sonrası gelişen böbrek yetersizliği ve buna bağlı akciğer komplikasyonu olduğu belirtildi.