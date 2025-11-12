Muazzez Abacı, Türk sanat müziğinin en bilinen isimlerinden biri olarak uzun yıllardır sanat dünyasında yer aldı. Köklü bir kariyere sahip olan Abacı, hem sesiyle hem de yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. Sanatçının sahne hayatı kadar özel yaşamı ve aile ilişkileri de pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Muazzez Abacı'nın hayatında tek bir çocuğa sahip olduğu biliniyor. Sanatçının kızı Saba Abacı, 1969 yılında dünyaya geldi. Muazzez Abacı, ilk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı ve bu evlilikten sadece bir kızı oldu. Evlilik kısa sürede sona erdi fakat Abacı, soyadını kullanmaya devam etti. Saba Abacı, kamuoyundan uzak bir yaşam sürdürdü ve annesinin sanat hayatından farklı bir yol seçti.

Aile Bağları ve Kuşaklar

Muazzez Abacı'nın ailesi büyük ölçüde kızı ve torunu etrafında şekilleniyor. Saba Abacı, tıp eğitimi aldı ve hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Burada Leonard Anderson ile evlendi ve Sera adında bir kızı oldu. Sera Anderson, Abacı’nın torunu olarak ailede üçüncü kuşağı temsil ediyor. Abacı, kızı ve torunu ile bağlarını güçlü tutmaya önem verdi ve zaman zaman Amerika'daki ailesini ziyaret etti.

Muazzez Abacı Kimdir?

Muazzez Abacı, 1947 yılında Ankara’da doğdu ve Türk sanat müziği alanında önemli bir yere sahip oldu. Eğitim hayatına müzikle başladı, ilk albümünü 1973 yılında çıkardı. Uzun kariyerinde çok sayıda ödül aldı ve farklı dönemlerde dört evlilik yaptı. Bu evliliklerin üçünden çocuğu olmadı. Abacı, sanat kariyerini aktif biçimde sürdürdü ve aile ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı seçti.