Son Mühür - Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek üzere gittiği ABD’de kalp krizi geçirdi. Sanatçının menajeri Taner Budak, Abacı’nın 78. yaş gününde, 12 Kasım’da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye getirilmesi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Merhume sanatçının cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenin ardından Ankara’da babası Oktay Altıoklar’ın mezarının yanına defnedilecek. Edinilen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı cenazenin nakli ve tören hazırlıkları için özel bir ekip oluşturdu; çalışmalar, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor. Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi saat 11.00’de AKM’de düzenlenecek cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.