Son Mühür - Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinden dönerken PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebeği Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Temmuz ayında Kayseri’de yaşadığı binada yönetici ve bazı yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Astsubay Karakaya’ya saldıran kişiler, dikkat çeken bir video yayımladı. Videoda Karakaya’dan özür dileyen iki kişi, ayrıca Sedat Peker’e de teşekkürlerini iletti. Şahıslar videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz."

PKK'lı teröristler tuzak kurdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018’de meydana gelen olayda, üs bölgesinde görev yapan eşi Serkan Karakaya’yı ziyaret eden Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobil, dönüş yolunda PKK’lı teröristler tarafından yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hedef alındı. Patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, 10 aylık bebeği Bedirhan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.