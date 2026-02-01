Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın radarına bu kez Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar takıldı.

İktidarın KGM'nin işlettiği 7 otoyolun özelleştirilmesi için düğmeye bastığını öne süren Yavuzyılmaz,

''AKP’nin gizlediği ikinci özelleştirme planını ortaya çıkardık!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretli olarak işlettiği İstanbul (1.Bölge), İzmir (2.Bölge), Ankara (4.Bölge), Mersin (5.Bölge)’deki;

7 Otoyolun 7’sinin birden 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettik'' iddiasını dile getirdi.

Hangi otoyollar için?



''AKP’nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket: BTY Construction Cost Consultants Co. (Kuzey Amerika merkezli)'' diyen Deniz Yavuzyılmaz,

''Özelleştirilmesi planlanan 7 Otoyol;

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

KGM Avrupa Otoyolu

KGM Anadolu Otoyolu

Niğde-Mersin-Adana Otoyolu

Adana-Gaziantep Otoyolu

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'' hatırlatmasında bulundu.

İktidar toplu para peşinde...

''AKP, genel seçim öncesinde; önden toplu para tahsil etmenin peşinde'' diyen Yavuzyılmaz,

''Peki özelleştirmenin rantı ne kadar?

Yaklaşık 17 Milyar 663 Milyon Dolar.

Ayrıca bu özelleştirmeyle;

KGM’nin bünyesindeki binlerce işçi ve memur zorunlu olarak kurum dışına itilecek, kurum göz göre göre çökertilecektir.

Devasa rantı nasıl hesapladım?

2024 yılı otoyol gelir-gider verilerinin dolar karşılıklarına göre,

Özelleştirilmesi planlanan 7 Otoyolun;

Geliri toplamı:

337 Milyon 789 Bin Dolar

Gider toplamı:

161 Milyon 153 Bin Dolar

Yıllık net gelir toplamı:

176 Milyon 635 Bin Dolar

25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir: 4 Milyar 415 Milyon Dolar.



7 Otoyoldaki araç geçişi toplamı yıllık 405 milyon adet olup, AKP, bu özelleştirme planıyla, milyonlarca vatandaşı yandaş şirketlerin zorunlu müşterisi yapmanın peşinde.

Bu da özelleştirmenin faturasının yine vatandaşa ödetileceğinin kanıtıdır.

Peki özelleştirme sürecinde; 7 Otoyoldaki araç geçiş ücretlerine ne kadar zam yapılması bekleniyor?

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bu 7 Otoyolda; kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti 0,84 TL’dir.

Aynı bölgelerde özel sektörün işlettiği, Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda ise kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti 3,45 TL’dir.



Yüzde 300 zam bekleniyor...



Özel sektörün işlettiği Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda, 3,45 TL’lik kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti baz alındığında;

Devletin işlettiği 7 Otoyolun, 0,84 TL olan kilometre başına ortalama araç geçiş ücretine yaklaşık %300 oranında zam yapılması bekleniyor.

7 Otoyolun araç geçiş ücretlerinde yapılacak %300’lük artışla 25 yıllık net gelir: 17 Milyar 663 Milyon Dolar

Güncel kurla 768 Milyar Lira.

Bunun adı vatandaşı soymaktır!

Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu otoyolları özelleştirmek halk düşmanlığıdır'' açıklamasında bulundu.