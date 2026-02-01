Türkiye'deki otomobil piyasasını hareketlendirmesi beklenen hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesindeki son durum milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Yasal düzenlemeyle beraber yerli üretimin artması ve yaşlı araçların trafikten çıkarılması hedefleniyor.

HURDA TEŞVİKİ YASASI TBMM'DEN GEÇTİ Mİ?

Teklifi hazırlayan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in sunduğu teklifle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teklifle ilgili Özdemir'in paylaşım yapması yasaya dair umutları artırdı. Ancak şu an itibarıyla TBMM'den geçmiş değil.

25 YAŞ ÜSTÜ ARACI OLANLARA YENİ FIRSAT KAPISI

Gündemdeki düzenlemenin en dikkat çeken ayağını 25 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Hazırlanan modelde, ekonomik ömrünü tamamlamış ve çevre kirliliğine neden olan yaşlı araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara, yeni araç alımlarında ciddi vergi avantajları sağlanması hedefleniyor. Bu sistemle hem trafikteki riskli araç sayısının azaltılması hem de vatandaşın daha güvenli ve yeni modellere erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Hurda teşvikinden yararlananların, özellikle yerli üretim araç alımlarında ek indirimlerden faydalanabileceği belirtiliyor.

3 ÇOCUKLU AİLEYE 'YERLİ OTO' DESTEĞİ

Hurda teşvikinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üzerinde çalışıldığı belirtilen 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' da dar gelirli aileler için umut oldu. Taslak aşamasındaki çalışmaya göre, üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ve en az üç çocuk sahibi olan ailelere yönelik özel bir ÖTV muafiyeti planlanıyor. Programın en kritik şartı ise alınacak aracın Türkiye'de üretilmesi ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması. Bu kapsamda Togg başta olmak üzere yerli üretim modellerin, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve düşük taksitli finansman modelleriyle vatandaşla buluşturulması hedefleniyor. Gözler şimdi, bu iki kritik düzenlemenin TBMM gündemine ne zaman geleceğinde.