Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı düzenlemesi sonrasında gözler fark ödemelerine çevrilmişti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığı 2026 yılı için 20 bin TL seviyesine yükseltildi. Bu artışla birlikte daha önce 16 bin 881 TL seviyesinde olan taban aylık alan emekliler için oluşan fark tutarlarının ne zaman ödeneceği sorusu yanıt buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin beklediği müjdeli haberi vererek ödeme tarihini açıkladı.

3 BİN 119 TL EK ÖDEME YAPILACAK

Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması, hak sahipleri için 3 bin 119 TL'lik bir zam farkı oluşturdu. Bu düzenlemeden, emekli maaşı yüzde 12,19'luk zamla 20 bin liraya ulaşamayan ve kök aylığı 17 bin 827 TL'nin altında kalan milyonlarca emekli yararlanacak. Yapılan hesaplamalara göre düzenleme öncesi yaklaşık 4 milyon olan bu kapsamdaki emekli sayısı, yeni limitlerle birlikte 4 milyon 917 bin kişiye ulaştı.

BAŞVURUYA GEREK YOK, PARALAR OTOMATİK YATACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hak sahiplerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan ödemeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. Emekliler, 3 bin 119 liralık maaş farklarını 4 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla maaş aldıkları banka hesaplarından veya PTT şubelerinden çekebilecek. Böylece 2026 yılı zammı sonrası oluşan geriye dönük fark ödemeleri tamamlanarak emeklilerin hesabına geçmiş olacak.