Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen projede süreç işliyor. 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular e-Devlet ve bankalar aracılığıyla tamamlandı. Kura çekilişlerinin il il devam ettiği süreçte, isminin çıkmasını bekleyen vatandaşlar maliyet hesaplarına başladı. Özellikle İstanbul ve Anadolu illeri arasındaki fiyat farkı, yüzde 10 peşinat kuralı ve 240 ay vade seçenekleri arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Dar gelirli vatandaşlar için kritik önem taşıyan ödeme takvimi ise netleşti.

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal konut projesine başvuran ve kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların en çok merak ettiği konu ödeme başlangıç tarihi oldu. TOKİ mevzuatına göre taksit ödemeleri kura çekimiyle hemen başlamıyor. Hak sahipleri, konutları için sözleşme imzaladıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlıyor. Yani ödeme takvimi, resmi sözleşmenin imzalanmasını takip eden aydan itibaren devreye giriyor.

TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN VE HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

Projeye dahil olan konutlar için belirlenen yüzde 10 peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil ediliyor. Hak sahipleri, sözleşme sırasında ilgili banka şubelerine (Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım Bankası) giderek peşinat ödemesini gerçekleştiriyor ve resmi süreci başlatıyor.

İSTANBUL VE DİĞER ŞEHİRLER İÇİN AYLIK TAKSİT VE KONUT FİYATLARI

Projede konut fiyatları ve taksitler, İstanbul ile diğer Anadolu illeri arasında değişiklik gösteriyor. Tüm konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade seçeneği ile satılıyor. Bölgeye göre belirlenen tahmini ödeme planı şu şekilde:

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı:

1+1 Konutlar: Başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Aylık taksit tutarı 6 bin 750 TL.

Başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Aylık taksit tutarı 6 bin 750 TL. 2+1 Konutlar (65 m²): Aylık taksit tutarı 8 bin 250 TL.

Aylık taksit tutarı 8 bin 250 TL. 2+1 Konutlar (80 m²): Aylık taksit tutarı 9 bin 938 TL.

İstanbul İçin Ödeme Planı:

1+1 Konutlar (55 m²): Aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL.

Aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL. 2+1 Konutlar (65 m²): Aylık taksit tutarı 9 bin 188 TL.

Aylık taksit tutarı 9 bin 188 TL. 2+1 Konutlar (80 m²): Aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR SINIRI NE KADAR?

Projeden yararlanmak isteyenler için hane halkı gelir sınırı kriteri belirleyici oluyor. İstanbul'da ikamet edenler için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olması gerekiyor. Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranıyor. Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı bir tapunun bulunmaması gerekiyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ise bu gelir şartından muaf tutuluyor.

DEPREMZEDELER İÇİN İKAMET VE BAŞVURU AYRICALIĞI

Deprem bölgesindeki 11 ilde yaşayan veya nüfusu bu illere kayıtlı olan vatandaşlar için özel bir düzenleme bulunuyor. Depremzedeler, nüfusa kayıtlı oldukları il deprem bölgesindeyse, başka bir şehirde yaşıyor olsalar bile memleketlerindeki projeye başvurabiliyor. Ayrıca dilerlerse, geriye dönük 1 yıldan az olmamak kaydıyla şu an ikamet ettikleri ildeki projelere de müracaat etme hakkına sahipler. Diğer illerdeki vatandaşlar için ise başvuru yapılan yerde en az 1 yıldır ikamet ediyor olma şartı aranıyor.