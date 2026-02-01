Son Mühür- Geçtiğimiz yıl 158 bin TL olan gelir vergisi tarifesi bu yıl yüzde 20.25'lik artışla 190 bin lira olarak tespit edildi.

2000 yılında 2 bin 500 lirayla o dönemin asgari ücretinin 21.9 katı olan gelir vergisi ilk diliminde yeterli rakamın gözardı edildiğini öne süren vergi uzmanı Ozan Bingöl,

Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi bu yıl için 190.000 TL oldu. Oysa 2000 yılından bu yana Yeniden Değerleme Oranı “KURUŞU KURŞUNA” uygulansaydı bu yıl için ilk dilimin 190.000 TL değil 521.210 TL olması gerekirdi'' hatırlatmasında bulundu.



Yaklaşık 50 bin lira fazla vergi...



''2000 yılında Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücretin 21 katı iken bugün bu oran 5,8 kata kadar düşmüştür'' diyen Bingöl,

''Her ay 100 bin lira brüt maaş alan bir çalışan bu sebepten dolayı 2026 yılı için yaklaşık 50 bin lira daha fazla gelir vergisi ödemiş olacaktır.

Mevzuatın yanlış(!) kurgulanması ve sair sebeplerle yıllar içinde milyonlarca bordrolunun lokması dilim dilim alınmış, gizli gizli kırpılmıştır'' vurgusunda bulundu.