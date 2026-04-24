MSÜ tercihleri saat kaçta bitiyor sorusu, son saatlere yaklaşırken adayların en çok merak ettiği başlık haline geldi. 2026 MSÜ son tercih tarihi bugün, 24 Nisan 2026 Cuma olarak açıklandı. Sistemde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle başvuruların son dakikalara bırakılmaması, hem teknik aksaklıkların önüne geçmek hem de olası bir hata durumunda düzeltme imkanı bulabilmek açısından büyük önem taşıyor.

MSÜ tercihleri bugün saat kaçta sona eriyor?

2026 MSÜ tercih başvurularının son günü 24 Nisan Cuma. Sistem, belirlenen takvim doğrultusunda gün sonuna kadar açık kalacak. Adaylar, 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek. Ancak kapanış saatine yakın dakikalarda sisteme giriş yoğunluğunun artması, ekranlarda gecikmelere ya da donmalara yol açabiliyor. Bu nedenle askeri öğrenci adaylarının tercihlerini akşam saatlerinden önce tamamlaması tavsiye ediliyor. Özellikle belgelerin yeniden yüklenmesi ya da beklenmeyen bir doğrulama ekranıyla karşılaşılması durumunda yeterli zaman kalması önemli.

MSÜ tercihleri nasıl yapılıyor, hangi siteden giriş yapılacak?

MSÜ tercih işlemleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yürütülüyor. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresine giriş yaparak tercih ekranına ulaşıyor. Sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra, açılan tercih sayfasında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları arasından istenen seçenekler sırayla işaretlenebiliyor. Tercih yapılırken sağlık raporu, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi ek aşamaların olacağını unutmamak gerekiyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların bir diğer beklentisi, tercih sonuçlarının ne zaman paylaşılacağı yönünde. Tercih sürecinin kapanmasının ardından MSB tarafından yerleştirme takvimi duyurulacak. Sonuçlar aynı sistem üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanabilecek. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleşen adaylar, sağlık muayenesi ve mülakat aşamalarına yönlendirilecek.

MSÜ tercih sürecinde dikkat edilecekler

Tercihlerde sıralama belirleyici bir faktör. Adayın aldığı MSÜ puanı ile tercih ettiği okulların taban puanları karşılaştırılarak yerleştirme yapılıyor. Bu yüzden hem istenen okulu başa yazmak hem de alternatif seçeneklere yer vermek gerekiyor. Tercih ekranında yapılan değişiklikler mutlaka kaydedilmeli ve onay alınmalı. Son gün bitiminden sonra hiçbir değişiklik ya da ekleme kabul edilmiyor.