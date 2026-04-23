24 Nisan Cuma okullar tatil mi, yarın ders var mı soruları son saatlerde arama motorlarında hızla yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimi ve günün idari kararları bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmış durumda. İşte cuma gününe ilişkin netleşen bilgiler.

24 Nisan (yarın) okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi 2026 yılında da resmi tatil kapsamında kutlandı ve okullarda eğitime tam gün ara verildi. Ancak 24 Nisan 2026 Cuma günü için benzer bir tatil kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde de cuma gününe ilişkin herhangi bir ek tatil planlaması yer almıyor. Yani öğrencilerin yarın sabah okul başlıyor ve eğitim normal akışında kaldığı yerden devam edecek.

24 Nisan Cuma günü derler yapılacak mı?

Cuma günü itibarıyla tüm devlet ve özel okullarda ders programı olağan şekilde işleyecek. Öğrenciler belirlenen saatlerde okullarda olacak, öğretmenler ise müfredatın gerekliliklerine göre eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecek. Hafta sonuyla birlikte üç günlük bir tatil fırsatı bekleyen aileler için beklentiler gerçekleşmedi. Hem ilkokul, ortaokul hem de lise kademelerinde derslere normal biçimde devam edilecek.

Kamu kurumları ve özel sektör için durum ne?

Okulların açık olmasının yanı sıra kamu kurumları ve özel sektör de cuma günü normal mesai düzeninde çalışacak. Bu durum bankalar, PTT, adliyeler, vergi daireleri ve belediyeler için de geçerli. Resmi tatil sadece 23 Nisan Perşembe günüyle sınırlı kaldı. Dolayısıyla işe gidecek vatandaşların herhangi bir plan değişikliğine gitmesi gerekmiyor. Özel sektör çalışanları da normal iş gününe hazırlanıyor.

Sonraki resmi tatil hangi tarihte?

Nisan ayının geri kalanında ek bir resmi tatil bulunmuyor. Vatandaşların takvimdeki bir sonraki durağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olacak. Bu tarih 2026 yılında cumaya denk geliyor. Haftanın son iş gününün tatil olmasıyla birlikte 1 Mayıs hafta sonu üç günlük bir ara fırsatı sunacak. Öğrencilerin de derslere ara vereceği bu tatil günü, hem kamu hem de özel sektörde geçerli olacak. Cuma günü öğrenciler okula, çalışanlar iş yerlerine gidecek.