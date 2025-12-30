Sınav takviminin belirlenmesiyle birlikte, adayların hazırlık süreçleri de yeni bir ivme kazandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, sınav Mart ayının başında gerçekleştiriliyor. Adaylar, belirlenen süre zarfında başvurularını tamamlayarak askeri personel olma yolundaki ilk aşamayı geçmeyi hedefliyor. Süreç, başvuru, sınav ve fiziki yeterlilik testleri gibi bir dizi aşamadan oluşuyor.

2026 MSÜ Başvuruları Ne Zaman Alınacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlıyor ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona eriyor. Adaylar, bu tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor. Belirlenen süre içinde başvurusunu yapamayan adaylar için ise 3 Şubat 2026 tarihi "Geç Başvuru Günü" olarak belirlendi. Geç başvuru gününde sınav ücretinin genellikle artırımlı olarak ödendiği biliniyor.

MSÜ Sınavı Hangi Tarihte Yapılacak?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, 1 Mart 2026 Pazar günü sınava giriyor. Türkiye genelinde 81 ilde ve belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak olan testte adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından sorular yöneltiliyor. Sınav sonuçlarının ise 26 Mart 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

Başvuru Şartları ve YKS Detayı

Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş için yalnızca MSÜ sınavına girmek yeterli olmuyor. Adayların ayrıca 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da başvuru yapmaları ve ilgili puan türlerinden (TYT ve AYT) gerekli taban puanları almaları gerekiyor. Başvuru genel şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Harp Okulları için gün ve ay düzeltilmemiş nüfus kaydına göre en fazla 20 yaşında olmak (2006 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise en fazla 21 yaşında olmak (2005 ve sonrası doğumlu) gibi kriterler yer alıyor.