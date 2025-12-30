Yurt dışında tamamladığı eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek kendi markasını oluşturan ve küresel firmalarla iş birliklerine imza atan Dila Tarkan, 2022 yılında hayatını Dağhan Doğruer ile birleştirdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen görkemli bir törenle evlenen çift, kısa bir süre sonra oğulları Luca Kartal'ı kucaklarına aldı. Peki, cemiyet hayatının ve dijital medyanın tanınan yüzü Dila Tarkan kimdir ve eşi Dağhan Doğruer hangi sektörde faaliyet gösteriyor?

Dila Tarkan Kimdir?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dila Tarkan, iş insanı Ahmet Can Tarkan'ın kızıdır. Eğitim hayatına lise döneminde Kanada'nın Vancouver şehrinde devam etti. Yükseköğrenimini ise modanın kalbi olarak bilinen Londra'da, London College of Fashion'da tamamladı. Ayrıca New York'ta bulunan dünyaca ünlü tasarım okulu Parsons'ta da eğitim görerek moda ve yönetim alanında yetkinlik kazandı.

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre ünlü modacıların yanında staj yapan ve moda editörlüğü gibi görevlerde bulunan Tarkan, dijital medyanın yükselişiyle birlikte kariyerini bu alana yönlendirdi. "Sima" adında bir kız kardeşi bulunan Dila Tarkan, özgün tarzı ve yaşam stiliyle sosyal medyada geniş bir kitleye hitap ediyor. Marka iş birlikleri ve dijital içerik üreticiliği, kariyerinin ana eksenini oluşturuyor.

Eşi Dağhan Doğruer Kimdir ve Ne İş Yapıyor?

Dila Tarkan ile yaptığı evlilikle magazin gündeminde daha sık yer almaya başlayan Dağhan Doğruer, genç kuşak iş insanları arasında bulunuyor. 1993 doğumlu olan Doğruer, eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde, Miami'de tamamladı. İş dünyasında aktif rol alan Doğruer'in ailesi de ticaretle uğraşıyor.

Dağhan Doğruer ve Dila Tarkan, 2022 yılının Mart ayında Atina'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle evlendi. Çift, aynı yılın Eylül ayında "Luca Kartal" adını verdikleri oğullarının doğumuyla ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşadı. Çiftin mutlu evliliği ve sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.