"Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır." Bu onur dolu sözler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finaline çıkan Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı için geldi.

"Türk Kadını Zafere Yürüyen Bir Ulusun Sesi"

MSB'nin sosyal medya paylaşımında, Türk kadınının gücüne vurgu yapılarak, "Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay Yıldızın gururu olan Filenin Sultanları’na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası Finali’nde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak" ifadelerine yer verildi. Destek mesajı, "Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla; tüm kalbimiz sizinle" sözleriyle sona erdi.

Filenin Sultanları, şampiyonluk için son virajı dönmeye hazırlanırken, bu anlamlı destek mesajı Türk spor camiasında takdirle karşılandı.