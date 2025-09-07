Son Mühür- Bir dönem üniversite sınavında fizik testinden eksi yapmasına reğmen fizik bölümünü kazanmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sosyal medyada büyük ilgi gören videoları yüzünden hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Özkara, sahte diploma iddialarının gündeme geldiği süreçte akademide 400 sahte diplomalı akademisyen mi var videosuyla tartışmalara dahil olmuştu.



Yerin dibine geçiyorum...



Son videosunu hakkında açılan soruşturmaya ayıran Özkara,

"Ben bu videoyu çekerken utanıyorum. Gerçekten çok utanıyorum. Bu videoyu izleyecek gençlerin, biraz sonra söyleyeceklerimi duyduklarını da hissedeceklerini düşündükçe yerin dibine geçiyorum. Bakın gerçekten yerin dibine geçiyorlar. Maalesef soruşturmalar yine bana açıldı.

Biliyorsunuz 400 sahte diplomalı akademisyen, yerine joker elemanları değil sınavlarını sokup akademik unvanlarını alanlara ilişkin iddialar ortaya saçıldım.



O rektöre değil bana açıldı...



Ben bu iddialarla ilişkin bir video çektim için soruşturma geçiriyorum şu an. Tam bu sırada bir rektörün 3 akrabasını da üniversiteye sokup iddiaları ortaya saçıldı.

Bu rektör bir açıklama yapmaya dahi tenezzül etmedi. Kendisi hakkında ne bir işlem yapıldığı, ne de soruşturma açıldı. Soruşturmalar yine bana açıldı. Dedim ya utanıyorum. Utanması gerekenler akrabalarla birlikte arsızca koltukta otururken ben utandım." mesajı verdi.

