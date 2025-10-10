Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Nilüfer ilçesinin önceki dönem Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Şüpheliler hakkında “rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suç gelirlerinin aklanması” iddiaları bulunuyor.

Eş zamanlı arama operasyonu düzenlendi

Savcılığın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Erdem ve diğer şüphelilerin ev ile iş yerlerinde eş zamanlı arama operasyonu gerçekleştirdi.

Erdem emniyete götürülecek

Operasyonun tamamlanmasının ardından Turgay Erdem’in emniyete götürüleceği bildirildi. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.