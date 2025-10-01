Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere Doğu Akdeniz’de seyreden Sumud Filosu’nda bulunan 11 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilenler arasında 3 Türk vatandaşı da yer aldı.

11 kişi karaya çıkarıldı

MSB’den yapılan açıklamada, yardım talebinde bulunanların güvenli şekilde tahliye edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi, Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir.”

Sumud Filosu Gazze için yola çıkmıştı

Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla farklı ülkelerden gönüllülerin katılımıyla yola çıkmıştı. Filoda sağlık ekipleri, yardım gönüllüleri ve sivil toplum temsilcileri yer alıyordu.

Türk Deniz Kuvvetleri görevde

Açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri’nin bölgedeki sivil gemilere eşlik ettiği ve yardım faaliyetleri kapsamında gerekli güvenlik önlemlerini aldığı da vurgulandı.